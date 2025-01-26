Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе
В Дубае прошел турнир PFL Champions Series.
В главном событии Усман Нурмагомедов (19-0) победил Пола Хьюза (13-2) решением большинства судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил пояс Bellator в легком весе.
В третьем раунде рефери снял с Нурмагомедова балл за удар в пах. Всего он трижды попал сопернику ногой в запрещенную зону.
Для Хьюза поражение стало вторым в профессиональных ММА. Нурмагомедов до боя с Хьюзом выиграл семь боев подряд в Bellator.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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