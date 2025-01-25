❄️ Кубок России. Резцова победила в спринте, Метеля – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

Кристина Резцова победила в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.

Альфа-Банк Кубок России 5-й этап Демино Спринт, женщины 1. Кристина Резцова – 20.41,8 (0) 2. Виктория Метеля – 19,4 (0) 3. Наталия Шевченко – 27,9 (1) 4. Анастасия Шевченко – 34,0 (1) 5. Виктория Сливко – 39,3 (1) 6. Ирина Казакевич – 1.20,9 (3) 7. Елизавета Каплина – 1.21,1 (2) 8. Антонина Кирсанова – 1.32,1 (1) 9. Кира Дюжева – 1.32,2 (3) 10. Елизавета Фролова – 1.36,1 (2) 11. Алина Плицева – 1.37,9 (0) 12. Юлия Шеллер – 1.48,4 (2) 13. Анастасия Зырянова – 1.50,3 (1) 14. Полина Плюснина – 1.56,4 (1) 15. Любовь Калинина – 1.59,0 (0) Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино