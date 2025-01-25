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❄️ Кубок России. Резцова победила в спринте, Метеля – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

Кристина Резцова победила в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.

Альфа-Банк Кубок России

5-й этап

Демино

Спринт, женщины

1. Кристина Резцова – 20.41,8 (0)

2. Виктория Метеля – 19,4 (0)

3. Наталия Шевченко – 27,9 (1)

4. Анастасия Шевченко – 34,0 (1)

5. Виктория Сливко – 39,3 (1)

6. Ирина Казакевич – 1.20,9 (3)

7. Елизавета Каплина – 1.21,1 (2)

8. Антонина Кирсанова – 1.32,1 (1)

9. Кира Дюжева – 1.32,2 (3)

10. Елизавета Фролова – 1.36,1 (2)

11. Алина Плицева – 1.37,9 (0)

12. Юлия Шеллер – 1.48,4 (2)

13. Анастасия Зырянова – 1.50,3 (1)

14. Полина Плюснина – 1.56,4 (1)

15. Любовь Калинина – 1.59,0 (0)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
результаты
спринт (жен)
logoКубок России
logoЕкатерина Мошкова
logoАнна Грухвина
Полина Шевнина
logoВиктория Сливко
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoИрина Казакевич
Кира Дюжева
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Анастасия Зырянова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoАнастасия Халили (Гореева)
Елизавета Каплина
logoАнастасия Шевченко
Виктория Метеля
Полина Плюснина
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКристина Резцова
Елизавета Фролова
Антонина Кирсанова
Любовь Калинина
Юлия Шеллер
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