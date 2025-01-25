❄️ Кубок России. Резцова победила в спринте, Метеля – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
Кристина Резцова победила в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.
5-й этап
Демино
Спринт, женщины
1. Кристина Резцова – 20.41,8 (0)
2. Виктория Метеля – 19,4 (0)
3. Наталия Шевченко – 27,9 (1)
4. Анастасия Шевченко – 34,0 (1)
5. Виктория Сливко – 39,3 (1)
6. Ирина Казакевич – 1.20,9 (3)
7. Елизавета Каплина – 1.21,1 (2)
8. Антонина Кирсанова – 1.32,1 (1)
9. Кира Дюжева – 1.32,2 (3)
10. Елизавета Фролова – 1.36,1 (2)
11. Алина Плицева – 1.37,9 (0)
12. Юлия Шеллер – 1.48,4 (2)
13. Анастасия Зырянова – 1.50,3 (1)
14. Полина Плюснина – 1.56,4 (1)
15. Любовь Калинина – 1.59,0 (0)
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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