  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе признан лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Форвард «Реала» забил в каждом из трех матчей
7

Мбаппе признан лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Форвард «Реала» забил в каждом из трех матчей

Килиан Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге.

Килиан Мбаппе второй раз подряд получил приз лучшему игроку месяца в Ла Лиге. Француз забил в каждом из трех матчей в чемпионате в октябре.

Нападающий «Реала» в борьбе за награду опередил таких футболистов, как Антони («Бетис»), Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано»), Ян Облак («Атлетико») и Педри («Барселона»).

Мбаппе был лучшим и в сентябре, когда отличился во всех четырех играх. Его статистику можно изучить здесь.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?1706 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
logoКилиан Мбаппе
logoПедри
logoАнтони
logoБарселона
logoХорхе де Фрутос
logoРайо Вальекано
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЯн Облак
logoАтлетико
logoБетис
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»
сегодня, 14:20
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
сегодня, 13:17Фото
Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ благодаря его уходу. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»
вчера, 20:42
Главные новости
Создали 3D-версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
19 минут назадТесты и игры
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
19 минут назадLive
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Неужели не видите развитие игроков? Диванные критики здесь сидят. Я футбол уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли»
27 минут назад
Челестини о 50-летии: «Утром боялся, что в ЦСКА подарят галстук, но ничего не подарили. Я обрадовался: «Значит, выиграем у «Пари НН». И мы все сегодня подарили себе три очка»
55 минут назад
Круговой о 50-летии Челестини: «Хотели подарить галстук, но лучше победу»
сегодня, 18:48
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Мало кто из нижней восьмерки играл здесь так с ЦСКА. Поражение сложно объяснить, моменты были. 7-й пенальти в нашу сторону за сколько‑то матчей – обидно такое пропускать»
сегодня, 18:31
Мостовой вручил Куртуковой «Золотой граммофон» за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия: «От многомиллионной армии болельщиков – спасибо за прекрасное выступление»
сегодня, 18:18
«Локомотив» интересуется защитником «Балтики» Бевеевым
сегодня, 18:11
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей в Мир РПЛ
сегодня, 18:02
ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте игры Кубка с «Акроном»
сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Челестини про 2:0 с «Пари НН»: «Мы не должны так много пробегать, мяч должен быстро двигаться. ЦСКА играл в таком ритме, что сопернику легко было обороняться»
54 секунды назад
«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд – 0:0, онлайн-трансляция. Гирасси, Брандт, Чуквуэмека и Нмеча играют
19 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» играет с «Аль-Хаземом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 17:30Live
«Париж» хочет подписать Канте
27 минут назад
Григорян о Шпилевском: «Как твои спичи влияют на футболистов? Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда – так себе»? Вижу пустые глаза у игроков «Пари НН», они поют: «Мы ждем перемен»
39 минут назад
Вратарь «МЮ» Ламменс о кричалке «Ты переодетый Шмейхель?»: «Потрясающий комплимент, но нужно быть реалистом. Петер – один из лучших вратарей в истории, а мне еще многое надо доказать»
40 минут назад
«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в РПЛ. В истории ЧР только у «Тюмени» серия была хуже
54 минуты назад
У «Пари НН» 8 поражений и ничья в 9 последних матчах
сегодня, 18:18
ЭСК поддержала два решения Танашева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»
сегодня, 17:48
Григорян о ЦСКА – «Пари НН»: «Я никогда не смирюсь с такими пенальти, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на 11-метровый?»
сегодня, 17:42