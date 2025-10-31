Мбаппе признан лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Форвард «Реала» забил в каждом из трех матчей
Килиан Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге.
Килиан Мбаппе второй раз подряд получил приз лучшему игроку месяца в Ла Лиге. Француз забил в каждом из трех матчей в чемпионате в октябре.
Нападающий «Реала» в борьбе за награду опередил таких футболистов, как Антони («Бетис»), Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано»), Ян Облак («Атлетико») и Педри («Барселона»).
Мбаппе был лучшим и в сентябре, когда отличился во всех четырех играх. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
