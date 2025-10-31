Мбаппе признан лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Форвард «Реала» забил в каждом из трех матчей

Килиан Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге.

Килиан Мбаппе второй раз подряд получил приз лучшему игроку месяца в Ла Лиге . Француз забил в каждом из трех матчей в чемпионате в октябре.

Нападающий «Реала » в борьбе за награду опередил таких футболистов, как Антони («Бетис»), Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано»), Ян Облак («Атлетико») и Педри («Барселона»).

Мбаппе был лучшим и в сентябре, когда отличился во всех четырех играх. Его статистику можно изучить здесь .