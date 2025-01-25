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⚡️ Кубок мира. Жанмонно победила в гонке преследования, Симон – 2-я, Пройс – 3-я

Лу Жанмонно победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

Гонка пройдет 25 января.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап 

Антхольц, Италия 

Гонка преследования, женщины

1. Лу Жанмонно (Франция) – 29.44,0 (1)

2. Жюлия Симон (Франция) – 24,1 (0)

3. Франциска Пройс (Германия) – 53,6 (1)

4. Жанна Ришар (Франция) – 58,1 (0)

5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.25,2 (1)

6. Селина Гротиан (Германия) – 1.36,7 (2)

7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.44,0 (1)

8. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.53,7 (1)

9. Лотте Лие (Бельгия) – 2.06,8 (0)

10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.17,1 (4)...

13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 2.32,0 (1)...

16. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2.37,9 (4)

17. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 2.43,7 (4)...

19. Ханна Оберг (Швеция) – 2.53,0 (5)...

21. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2.53,7 (5)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
гонка преследования (жен)
результаты
logoКубок мира по биатлону
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoФранциска Пройс
logoсборная Польши жен
logoХанна Оберг
logoсборная Швейцарии жен
logoЛу Жанмонно
logoОсеан Мишлон
logoсборная Франции жен
logoДоротея Вирер
logoСелина Гротиан
logoТереза Воборникова
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Италии жен
logoКамила Жук
logoсборная Германии жен
logoЭми Басерга
logoЖюлия Симон
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Швеции жен
logoсборная Чехии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Украины жен
logoЖанна Ришар
logoАита Гаспарин
logoЮлия Джима
logoЛотте Лие
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