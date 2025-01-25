⚡️ Кубок мира. Жанмонно победила в гонке преследования, Симон – 2-я, Пройс – 3-я

Лу Жанмонно победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

Гонка пройдет 25 января. Кубок мира по биатлону-2024/25 6-й этап Антхольц, Италия Гонка преследования, женщины 1. Лу Жанмонно (Франция) – 29.44,0 (1) 2. Жюлия Симон (Франция) – 24,1 (0) 3. Франциска Пройс (Германия) – 53,6 (1) 4. Жанна Ришар (Франция) – 58,1 (0) 5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.25,2 (1) 6. Селина Гротиан (Германия) – 1.36,7 (2) 7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.44,0 (1) 8. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.53,7 (1) 9. Лотте Лие (Бельгия) – 2.06,8 (0) 10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.17,1 (4)... 13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 2.32,0 (1)... 16. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2.37,9 (4) 17. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 2.43,7 (4)... 19. Ханна Оберг (Швеция) – 2.53,0 (5)... 21. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2.53,7 (5) Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце