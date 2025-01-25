⚡️ Кубок мира. Жанмонно победила в гонке преследования, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
Гонка пройдет 25 января.
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Гонка преследования, женщины
1. Лу Жанмонно (Франция) – 29.44,0 (1)
2. Жюлия Симон (Франция) – 24,1 (0)
3. Франциска Пройс (Германия) – 53,6 (1)
4. Жанна Ришар (Франция) – 58,1 (0)
5. Осеан Мишлон (Франция) – 1.25,2 (1)
6. Селина Гротиан (Германия) – 1.36,7 (2)
7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.44,0 (1)
8. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.53,7 (1)
9. Лотте Лие (Бельгия) – 2.06,8 (0)
10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.17,1 (4)...
13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 2.32,0 (1)...
16. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2.37,9 (4)
17. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 2.43,7 (4)...
19. Ханна Оберг (Швеция) – 2.53,0 (5)...
21. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2.53,7 (5)
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
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