Челестини о 50-летии: «Утром боялся, что в ЦСКА подарят галстук, но ничего не подарили. Я обрадовался: «Значит, выиграем у «Пари НН». И мы все сегодня подарили себе три очка»
Фабио Челестини считает победу над «Пари НН» подарком на день рождения.
Фабио Челестини, которому сегодня исполнилось 50 лет, прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.
– Что вам подарили?
– Галстук мне не подарили. Утром я боялся, что подарят галстук. Мне сказали, что здесь такая традиция. Но утром меня поздравили и ничего не подарили. Я обрадовался и сказал: «Хорошо, значит, сегодня мы, наверное, выиграем».
Каждую тренировку команда делает меня счастливым. Это счастье – вставать утром и ехать на тренировку. Можно сказать, что у меня каждый день – день рождения.
Мы все сегодня подарили себе три очка, потому что очень хотели вернуться на первую строчку, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bobsoccer
