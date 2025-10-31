Челестини о 50-летии: «Утром боялся, что в ЦСКА подарят галстук, но ничего не подарили. Я обрадовался: «Значит, выиграем у «Пари НН». И мы все сегодня подарили себе три очка»

Фабио Челестини считает победу над «Пари НН» подарком на день рождения.

Фабио Челестини , которому сегодня исполнилось 50 лет, прокомментировал победу над «Пари НН » (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ .

– Что вам подарили?

– Галстук мне не подарили. Утром я боялся, что подарят галстук. Мне сказали, что здесь такая традиция. Но утром меня поздравили и ничего не подарили. Я обрадовался и сказал: «Хорошо, значит, сегодня мы, наверное, выиграем».

Каждую тренировку команда делает меня счастливым. Это счастье – вставать утром и ехать на тренировку. Можно сказать, что у меня каждый день – день рождения.

Мы все сегодня подарили себе три очка, потому что очень хотели вернуться на первую строчку, – сказал главный тренер ЦСКА .