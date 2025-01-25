Саша Хмелевски: «Россия – это мегасуперстрана, которая всегда несет хорошее в этот мир. Русский хоккей – очень сильный, сборная должна выступать на всех уровнях»

Саша Хмелевски считает, что Россия должна выступать на международной арене.

– Выступая в России, как вы проголосовали на выборах президента США?

– Да, просто взял открепительное удостоверение. Точнее, ты заранее отдаешь бланк с заполненным голосом, и его на выборах учитывают.

– Вы за кого голосовали?

– Это не секрет – за Дональда Трампа .

– Вы думаете, что-то изменится при нем в мире? Пустят ли сборную России на Олимпиаду?

– Я не знаю, это не мое решение.

Но считаю, что Россия должна выступать на Кубке мира и Олимпиаде, не говоря уже о чемпионатах мира.

Это мегасуперстрана, которая всегда несет хорошее в этот мир.

Я считаю, что русский хоккей очень сильный, и сборная России должна выступать на всех уровнях, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Саша Хмелевски .