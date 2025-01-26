Хабиб Нурмагомедов: «Мы любим ирландцев, потому что вы поддержали наших братьев в Палестине»

Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским болельщикам.

«Я хочу сказать одну вещь. Это все [дагестанско-ирландское противостояние] началось из-за моего боя с тем парнем [Конором Макгрегором]. Но не забывайте, что Ирландия больше всех в мире оказывала поддержку Палестине.

Не забывайте про это. Мы любим ирландцев: вас, ваше правительство, всех. Потому что вы поддержали наших братьев в Палестине», – сказал Хабиб Нурмагомедов , обратившись к ирландским болельщикам в Дубае.

Хабиб секундировал Усмана Нурмагомедова на PFL Champions Series. Усман победил ирландца Пола Хьюза решением большинства судей и защитил пояс Bellator в легком весе.

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