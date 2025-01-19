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  • Махачев защитил пояс UFC, Умар впервые проиграл, Мирра вылетела с АО, Дарвин вытащил «Ливерпуль», «Юве» сильнее «Милана», Угожаев и Петросян – чемпионы по прыжкам, Бо завершит карьеру и другие новости
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Махачев защитил пояс UFC, Умар впервые проиграл, Мирра вылетела с АО, Дарвин вытащил «Ливерпуль», «Юве» сильнее «Милана», Угожаев и Петросян – чемпионы по прыжкам, Бо завершит карьеру и другие новости

1. UFC. Ислам Махачев защитил пояс в легком весе, победив Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде (15-я победа подряд в промоушне – рекорд в категории).

Мераб Двалишвили нанес Умару Нурмагомедову первое поражение в карьере, выиграв единогласным решением судей. Умар с таким вердиктом не согласился. Все результаты вечера – здесь

2. Australian Open. Мирра Андреева вылетела в 1/8 финала, взяв всего лишь 3 гейма у Арины Соболенко. Анастасия Павлюченкова прошла в 1/4, победив Донну Векич.

3. «Ливерпуль» мучился 91 минуту с «Брентфордом», нанес кучу ударов, но никак не мог забить – пока не выстрелил Дарвин Нуньес, сделавший дубль в самой концовке! По голам в концовках уругваец уже рекордсмен АПЛ, а его команда уверенно лидирует в турнирной таблице. Тем более, что «Арсенал» потерял очки в игре с «Астон Виллой» – у «канониров» лишь одна победа в пяти последних матчах. Остальные результаты – здесь.

4. В главном матче субботы «Ювентус» взял убедительный реванш у «Милана» – 2:0. Туринцы по-прежнему не знают поражений в Серии А, а «россонери» впервые проиграли при Консейсау. Лидер чемпионата «Наполи» благодаря голу Лукаку вырвал победу у «Аталанты». У неаполитанцев шесть побед кряду и первое место в таблице. Все результаты дня – тут.

5. НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт» (5:1), Кучеров набрал 1+2 и достиг отметки 600 передач в лиге. «Рейнджерс» одолели «Коламбус» (1:0 Б), Шестеркин и Тарасов записали в актив матчи на ноль. «Калгари» победил «Виннипег» (3:1), Кузьменко стал автором победной шайбы и прервал серию из 28 игр без голов. «Вашингтон» справился с «Питтсбургом» (4:1) без очков от Овечкина. «Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» (3:1), Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне. 

6. Фигурист Николай Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкам. У девушек победу одержала Аделия Петросян, а в турнире пар первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

7. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо завершит карьеру после текущего сезона. Максимально неожиданное решение – Дмитрий Васильев считает, что норвежец мог принимать запрещенные препараты.

8. Не менее неожиданно «Атлетико» проиграл в чемпионате Испании «Леганесу» – 0:1. Антуан Гризманн в концовке не забил пенальти. Увы, рекордной серии из 15 побед конец. «Барселона» тоже сделала подарок «Реалу», не сумев обыграть «Хетафе». У каталонцев всего одна победа в восьми матчах, и уже сегодня «Мадрид» может выйти на 1-е место. Результаты Ла Лиги – здесь.

9. В Бундеслиге «Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Байер» был сильнее «Боруссии» Менхенгладбах. Мюнхенцы сохранили 4-очковый отрыв в турнирной таблице. Все результаты – здесь.

10. НБА. 71 очко Дюрэнта и Букера позволило «Финиксу» одолеть «Детройт», «Кливленд» в гостях обыграл «Миннесоту». 

11. Анастасия Халили выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону. У мужчин первым стал Антон Смольский.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге женскую эстафету выиграла Германия.

12. Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России по лыжам, Александр Терентьев победил в мужском спринте.

На Кубке мира классический спринт выиграли норвежка Кристине Шистад и швед Эдвин Ангер.

13. В Бразилии пишут, что Вендел переходит в «Ботафого» из «Зенита». По крайней мере бразильцы уверены, что трансфер состоится, хотя Александр Медведев все опровергает. В то же время Луис Энрике уже точно переезжает в Санкт-Петербург.

14. Баскетбольный «Зенит» усилился Алексеем Шведом.

15. Даниила Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Australian Open.

16. Контракт Эрлинга Холанда с «Ман Сити» назвали крупнейшим в истории футбола.

Цитаты дня

Анчелотти о словах Симеоне про «Реал» и судейство: «Высказывания для публики. Весь мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории»

Дмитрий Васильев: «Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду»

Экс-министр спорта РФ Колобков: «Читаю заявления Минспорта, хочется еще услышать позицию ОКР. Ах да, забыл – их же теперь один человек возглавляет»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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