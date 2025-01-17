Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Айнтрахта», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 18-го тура.

В пятницу дортмундская «Боруссия » сыграет в гостях с «Айнтрахтом ».

В субботу «Бавария » примет «Вольфсбург », «Лейпциг » встретится на выезде с «Бохумом», «Байер» проведет домашний матч с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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