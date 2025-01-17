Чемпионат Италии. «Рома» примет «Дженоа», «Ювентус» в субботу сыграет с «Миланом», «Наполи» – с «Аталантой»

В Серии А пройдут матчи 21-го тура.

В пятницу «Рома » примет «Дженоа ». В субботу «Ювентус » встретится с «Миланом », «Аталанта » – с «Наполи».

В воскресенье «Интер» сыграет с «Эмполи». Завершится тур матчем «Комо» с «Удинезе» в понедельник.

Чемпионат Италии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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