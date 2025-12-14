Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»

Пирс Морган: «Арсенал» сыграл дерьмово, но победил.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган резко прокомментировал победу лондонской команды над «Вулверхэмптоном » в 16-м туре АПЛ (2:1).

«Канониры» лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков, и опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 5 баллов. У «горожан» есть матч в запасе.

«Мы играли дерьмово. Но все равно победили. И мы лидируем с отрывом в 5 очков.

Иисус (Габриэл Жезус поучаствовал в победном голе «Арсенала», который был записан как автогол Ерсона Москеры – Спортс’‘) был нашим спасителем в преддверии Рождества 🙏🏻.

Мои сегодняшние посты об «Арсенале» были чрезмерно эмоциональными, иррациональными и граничили с психозом. Но я не собираюсь за это извиняться. Прошел 21 год с тех пор, как мы выиграли чемпионат… И мы отчаянные люди» – написал Морган.