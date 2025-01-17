Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили убежит первой, Казакевич – 2-й, Сола – 3-й, Анастасия Шевченко – 4-й, Резцова – 9-й, Наталия Шевченко – 10-й, Смольская – 11-й

18 января биатлонистки пробегут гонку преследования на этапе Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Женщины, гонка преследования

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».

Старт-лист

1. Анастасия Халили

2. Ирина Казакевич – 30,5

3. Анна Сола (Беларусь) – 33,9

4. Анастасия Шевченко – 54,4

5. Виктория Метеля – 1.01,6

6. Елизавета Каплина – 1.09,3

7. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.16,3

8. Виктория Сливко – 1.23,4

9. Кристина Резцова – 1.25,5

10. Наталия Шевченко – 1.27,7

11. Динара Смольская (Беларусь) – 1.31,5

12. Тамара Дербушева – 1.34,9

13. Кира Дюжева – 1.36,9

14. Юлия Шеллер – 1.51,9

15. Елизавета Фролова – 1.54,6...

22. Ульяна Нигматуллина – 2.34,5

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино