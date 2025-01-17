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  • Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили убежит первой, Казакевич – 2-й, Сола – 3-й, Анастасия Шевченко – 4-й, Резцова – 9-й, Наталия Шевченко – 10-й, Смольская – 11-й
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Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили убежит первой, Казакевич – 2-й, Сола – 3-й, Анастасия Шевченко – 4-й, Резцова – 9-й, Наталия Шевченко – 10-й, Смольская – 11-й

18 января биатлонистки пробегут гонку преследования на этапе Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Женщины, гонка преследования

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене». 

Старт-лист 

1. Анастасия Халили 

2. Ирина Казакевич – 30,5 

3. Анна Сола (Беларусь) – 33,9 

4. Анастасия Шевченко – 54,4 

5. Виктория Метеля – 1.01,6 

6. Елизавета Каплина – 1.09,3 

7. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.16,3 

8. Виктория Сливко – 1.23,4 

9. Кристина Резцова – 1.25,5 

10. Наталия Шевченко – 1.27,7 

11. Динара Смольская (Беларусь) – 1.31,5 

12. Тамара Дербушева – 1.34,9 

13. Кира Дюжева – 1.36,9 

14. Юлия Шеллер – 1.51,9 

15. Елизавета Фролова – 1.54,6...

22. Ульяна Нигматуллина – 2.34,5 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoИрина Казакевич
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнна Сола
logoАнастасия Шевченко
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
Елизавета Каплина
Виктория Метеля
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Тамара Дербушева (Воронина)
Кира Дюжева
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Елизавета Фролова
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России жен
результаты
гонка преследования (жен)
Юлия Шеллер
logoКубок Содружества
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