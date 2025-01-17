Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили убежит первой, Казакевич – 2-й, Сола – 3-й, Анастасия Шевченко – 4-й, Резцова – 9-й, Наталия Шевченко – 10-й, Смольская – 11-й
18 января биатлонистки пробегут гонку преследования на этапе Кубка Содружества.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
4-й этап
Демино
Женщины, гонка преследования
Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
2. Ирина Казакевич – 30,5
3. Анна Сола (Беларусь) – 33,9
4. Анастасия Шевченко – 54,4
5. Виктория Метеля – 1.01,6
6. Елизавета Каплина – 1.09,3
7. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.16,3
8. Виктория Сливко – 1.23,4
9. Кристина Резцова – 1.25,5
10. Наталия Шевченко – 1.27,7
11. Динара Смольская (Беларусь) – 1.31,5
12. Тамара Дербушева – 1.34,9
13. Кира Дюжева – 1.36,9
14. Юлия Шеллер – 1.51,9
15. Елизавета Фролова – 1.54,6...
22. Ульяна Нигматуллина – 2.34,5
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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