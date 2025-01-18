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⚡️ Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо завершит карьеру после текущего сезона

Йоханнес Бо объявил, что завершит карьеру после текущего сезона.

«На протяжении 13 лет я был частью лучшей в мире национальной команды, которую поддерживали лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал спорт высшего уровня с семейной жизнью. Это было фантастически, но в то же время и сложно.

Сейчас я чувствую, что пришло время поставить в приоритет семью.

Я планировал продолжать [соревноваться] еще год, но участие в Олимпийских играх требует большего, в том числе и от тех, кто меня окружает. Я все еще люблю соревноваться, но дни соревнований не идут ни в какое сравнение со всеми остальными днями.

Давайте насладимся последними гонками вместе, прежде чем финишировать в Холменколлене 20-23 марта!» – написал Бо в соцсети.

Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Йоханнеса Бо
logoЙоханнес Бо
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
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