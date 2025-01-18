⚡️ Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо завершит карьеру после текущего сезона
«На протяжении 13 лет я был частью лучшей в мире национальной команды, которую поддерживали лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал спорт высшего уровня с семейной жизнью. Это было фантастически, но в то же время и сложно.
Сейчас я чувствую, что пришло время поставить в приоритет семью.
Я планировал продолжать [соревноваться] еще год, но участие в Олимпийских играх требует большего, в том числе и от тех, кто меня окружает. Я все еще люблю соревноваться, но дни соревнований не идут ни в какое сравнение со всеми остальными днями.
Давайте насладимся последними гонками вместе, прежде чем финишировать в Холменколлене 20-23 марта!» – написал Бо в соцсети.
Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24).
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