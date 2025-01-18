«Хетафе» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Барселона» в гостях встретится с «Хетафе» в рамках 20-го тура Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Таблица Ла Лиги Статистика Ла Лиги