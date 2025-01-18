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Лыжи. Кубок России. Терентьева, Фалеева, Баранова, Непряева, Никитина, Пантрина, Сорина выступят в квалификации классического спринта

18 января на Кубке России по лыжным гонкам женщины выступят в классическом спринте.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап

Казань

Женщины

Спринт, классический стиль 

Начало квалификации – 10:00 по московскому времени, начало финалов – 12:00 по московсокму времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене». 

Старт-лист

1. Алена Баранова

2. Анастасия Фалеева

6. Екатерина Евтягина 

7. Мария Крамаренко 

11. Елизавета Маслакова

12. Мария Истомина 

16. Евгения Крупицкая 

17. Екатерина Смирнова 

20. Дарья Непряева 

22. Татьяна Сорина 

23. Екатерина Никитина 

25. Екатерина Мегедь 

26. Елизавета Пантрина 

27. Диана Соболева 

30. Лидия Горбунова 

31. Наталья Терентьева 

32. Христина Мацокина 

38. Анастасия Москаленко 

45. Алеся Рушенцева 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Фалеева
logoМария Истомина
logoЕвгения Крупицкая
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoДарья Непряева
Екатерина Смирнова
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoХристина Мацокина
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Казанский марафон
результаты
Алеся Рушенцева
Диана Соболева
Елизавета Маслакова
спринт (жен)
logoКубок России
Анастасия Москаленко
logoАлена Баранова
Екатерина Мегедь
лыжные гонки
Екатерина Евтягина
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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