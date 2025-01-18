Лыжи. Кубок России. Терентьева, Фалеева, Баранова, Непряева, Никитина, Пантрина, Сорина выступят в квалификации классического спринта
18 января на Кубке России по лыжным гонкам женщины выступят в классическом спринте.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Казань
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 10:00 по московскому времени, начало финалов – 12:00 по московсокму времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
1. Алена Баранова
6. Екатерина Евтягина
7. Мария Крамаренко
11. Елизавета Маслакова
12. Мария Истомина
20. Дарья Непряева
22. Татьяна Сорина
23. Екатерина Никитина
25. Екатерина Мегедь
27. Диана Соболева
30. Лидия Горбунова
38. Анастасия Москаленко
45. Алеся Рушенцева
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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