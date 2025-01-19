У «Барселоны» 1 победа в 8 последних матчах в Ла Лиге

«Барселона» потеряла очки в 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика сегодня сыграла вничью с «Хетафе » (1:1) в 20-м туре.

Начиная с 10 ноября каталонцы в чемпионате сумели победить только «Мальорку» (5:1). За это время у них также четыре поражения и три ничьих.

«Барселона » набрала 39 очков и занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на 5 баллов, от идущего вторым «Реала» – на 4 (у последнего есть игра в запасе).

26 января «блауграна» встретится с «Валенсией».