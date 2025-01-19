У «Барселоны» 1 победа в 8 последних матчах в Ла Лиге
«Барселона» потеряла очки в 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика сегодня сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре.
Начиная с 10 ноября каталонцы в чемпионате сумели победить только «Мальорку» (5:1). За это время у них также четыре поражения и три ничьих.
«Барселона» набрала 39 очков и занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на 5 баллов, от идущего вторым «Реала» – на 4 (у последнего есть игра в запасе).
26 января «блауграна» встретится с «Валенсией».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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