«Арсенал» не нанес удар в створ за 1-й тайм впервые в сезоне АПЛ – в игре с «Вулвс» с 20-го места

«Арсенал» впервые в сезоне АПЛ ни разу не пробил в створ в первом тайме.

«Арсенал » не бил в створ ворот «Вулверхэмптона » в первом тайме.

«Канониры» принимают «волков» в рамках 16-го тура АПЛ (0:0, перерыв). В первой половине игры хозяева владели мячом 74% времени и нанесли 6 ударов по воротам соперника, но ни разу не попали в створ.

Это первый случай в текущем сезоне Премьер-лиги, когда игроки лондонской команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот в первом тайме.

Отметим, что «Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е, место в таблице чемпионата Англии. Перед этой игрой на его счету было 2 очка.