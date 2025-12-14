«Арсенал» не нанес удар в створ за 1-й тайм впервые в сезоне АПЛ – в игре с «Вулвс» с 20-го места
«Арсенал» впервые в сезоне АПЛ ни разу не пробил в створ в первом тайме.
«Арсенал» не бил в створ ворот «Вулверхэмптона» в первом тайме.
«Канониры» принимают «волков» в рамках 16-го тура АПЛ (0:0, перерыв). В первой половине игры хозяева владели мячом 74% времени и нанесли 6 ударов по воротам соперника, но ни разу не попали в створ.
Это первый случай в текущем сезоне Премьер-лиги, когда игроки лондонской команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот в первом тайме.
Отметим, что «Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е, место в таблице чемпионата Англии. Перед этой игрой на его счету было 2 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
