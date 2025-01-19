Умар Нурмагомедов проиграл впервые в карьере. До этого было 18 побед
Умар Нурмагомедов впервые проиграл в UFC.
Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на UFC 311 в бою за титул легчайшего веса.
Ранее Умар выиграл 18 боев в профессиональной карьере в MMA. Шесть из них – в UFC.
Возвращение Махачева, Умар проиграл Мерабу – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
Смотришь UFC – а там мужики друг друга залеживают. Как не уснуть?
Опубликовал: Артем Чугунов
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