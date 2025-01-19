Умар Нурмагомедов проиграл впервые в карьере. До этого было 18 побед

Умар Нурмагомедов впервые проиграл в UFC.

Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на UFC 311 в бою за титул легчайшего веса.

Ранее Умар выиграл 18 боев в профессиональной карьере в MMA. Шесть из них – в UFC.

Возвращение Махачева, Умар проиграл Мерабу – сразу два титульника в UFC для российских бойцов

Смотришь UFC – а там мужики друг друга залеживают. Как не уснуть?