«Байер» обыграл «Кельн» – 2:0. Терье забил ударом скорпиона, у Андриха тоже гол

«Байер» победил «Кельн».

«Байер » дома обыграл «Кельн » (2:0) в 14-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Бай-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 66-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мартен Терье - он сделал это ударом скорпиона. На 72-й отличился хавбек Роберт Андрих.

«Байер» набрал 26 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Кельн» идет 9-м, имея 16 баллов.

Бундеслига Германия. 14 тур 13 декабря 17:30, Бай-Арена Байер Завершен 2 - 0 Кельн Матч окончен Тилльман Белосьян 86’ 80’ Мартель Йоуханнессон Алеиш Гарсия Баде 77’ Кофан Сарко 77’ Куанса 74’ 73’ Эль Мала Лунн Хансен Андрих

72’ Терье

66’ Хофманн Терье 62’ Поку Телла 62’ Артур 51’ 46’ Бюльтер Ахе 46’ Хусейнбашич Озкаджар 46’ Вальдшмидт Майна 2 тайм Перерыв 5’ Мартель Байер Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Тилльман, Хофманн, Алеиш Гарсия, Поку, Маза, Артур, Кофан Запасные: Фернандес, Сарко, Баде, Терье, Бласвих, Телла, Бен-Сегир, Белосьян, Тап 1 тайм Кельн: Швэбе, ван ден Берг, Себулонсен, Мартель, Каминьски, Краус, Хусейнбашич, Тильманн, Эль Мала, Бюльтер, Вальдшмидт Запасные: Кайнц, Нойманн, Лунн Хансен, Кастро-Монтес, Ахе, Цилер, Майна, Озкаджар, Йоуханнессон

