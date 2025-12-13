Матч окончен
«Байер» обыграл «Кельн» – 2:0. Терье забил ударом скорпиона, у Андриха тоже гол
Матч проходил на «Бай-Арене».
На 66-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мартен Терье - он сделал это ударом скорпиона. На 72-й отличился хавбек Роберт Андрих.
«Байер» набрал 26 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Кельн» идет 9-м, имея 16 баллов.
Бундеслига Германия. 14 тур
13 декабря 17:30, Бай-Арена
