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  • Мичков – 2-я звезда матча с «Нью-Джерси»: 14-й гол в сезоне, «плюс 1», бросок и блок за 12:58. Он вышел на 1-е место в гонке снайперов среди новичков НХЛ
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Мичков – 2-я звезда матча с «Нью-Джерси»: 14-й гол в сезоне, «плюс 1», бросок и блок за 12:58. Он вышел на 1-е место в гонке снайперов среди новичков НХЛ

Матвей Мичков признан 2-й звездой матча НХЛ против «Нью-Джерси».

Нападающий «Филадельфии» забил гол в игре с «Девилс» (3:1).

Он провел на льду 12:58 (полезность «плюс 1»), отметился 1 броском по воротам, заблокировал 1 бросок соперника, а также допустил 1 потерю шайбы.

1-й звездой матча стал нападающий Бобби Бринк, 3-й – вратарь Самуэль Эрссон.

Всего на счету Матвея Мичкова теперь 33 (14+19) очка в 45 играх сезона-2024/25.

Он вышел на 1-е место в списке лучших снайперов среди новичков НХЛ, обойдя Макклина Селебрини (13 шайб).

В гонке бомбардиров среди новичков 20-летний россиянин идет на 2-м месте. Лидирует Лэйн Хатсон (36 очков).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoМакклин Селебрини
рейтинги
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