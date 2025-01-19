Мичков – 2-я звезда матча с «Нью-Джерси»: 14-й гол в сезоне, «плюс 1», бросок и блок за 12:58. Он вышел на 1-е место в гонке снайперов среди новичков НХЛ
Матвей Мичков признан 2-й звездой матча НХЛ против «Нью-Джерси».
Нападающий «Филадельфии» забил гол в игре с «Девилс» (3:1).
Он провел на льду 12:58 (полезность «плюс 1»), отметился 1 броском по воротам, заблокировал 1 бросок соперника, а также допустил 1 потерю шайбы.
1-й звездой матча стал нападающий Бобби Бринк, 3-й – вратарь Самуэль Эрссон.
Всего на счету Матвея Мичкова теперь 33 (14+19) очка в 45 играх сезона-2024/25.
Он вышел на 1-е место в списке лучших снайперов среди новичков НХЛ, обойдя Макклина Селебрини (13 шайб).
В гонке бомбардиров среди новичков 20-летний россиянин идет на 2-м месте. Лидирует Лэйн Хатсон (36 очков).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем