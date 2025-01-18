«Ливерпуль» 37 раз пробил по воротам «Брентфорда». Голов не было до 91-й минуты

«Ливерпуль» нанес почти 40 ударов по воротам «Брентфорда».

В матче 22-го тура АПЛ команда Арне Слота пробила 37 раз. В створ пришлись 8 ударов.

Соперник «красных», выступавший на своем поле, нанес 11 ударов (6 точных).

При этом «Ливерпулю» удалось открыть счет только в добавленное ко второму тайму время. На 91-й и 93-й минутах отличился вышедший на замену форвард Дарвин Нуньес .