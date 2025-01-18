UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев (26-1) подерется с Ренато Мойкано (20-5-1) за титул в легком весе.

В соглавном бою Мераб Двалишвили (18-4) встретится с Умаром Нурмагомедовым (18-0).

Остальные бои турнира:

Иржи Прохазка (30-5-1) − Джамал Хилл (12-2);

Жаилтон Алмейда (21-3) − Сергей Спивак (17-4);

Кевин Холланд (26-12) − Ренье де Риддер (18-2);

Богдан Гуськов (16-3) − Билли Элекана (7-1);

Закари Риз (8-1) − Азамат Бекоев (18-3);

Ринья Накамура (9-0) − Муин Гафуров (19-6);

Тагир Уланбеков (15-2) − Клэйтон Карпентер (8-0).

Начало прелимов в 02:00 по мск на «Матч! Боец», мейн-кард стартует в 06:00 по мск на «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Весь турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

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