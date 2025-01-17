Чемпионат России по прыжкам. Дикиджи, Лутфуллин, Семененко, Кондратюк, Гуменник, Угожаев, Алиев, Федоров, Самсонов выйдут на старт
Дикиджи, Лутфуллин, Семененко, Кондратюк выступят на чемпионате России по прыжкам.
Чемпионат России по прыжкам
Санкт-Петербург
Мужчины
Начало – 14:00 по московскому времени (18 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Старт-лист
3. Михаил Терновский
10. Артур Даниелян
11. Петр Гуменник
12. Григорий Федоров
13. Макар Игнатов
14. Иван Попов
15. Матвей Ветлугин
16. Глеб Лутфуллин
Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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