Чемпионат России по прыжкам. Дикиджи, Лутфуллин, Семененко, Кондратюк, Гуменник, Угожаев, Алиев, Федоров, Самсонов выйдут на старт

Дикиджи, Лутфуллин, Семененко, Кондратюк выступят на чемпионате России по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам

Санкт-Петербург

Мужчины

Начало – 14:00 по московскому времени (18 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Старт-лист

1. Марк Кондратюк

2. Владислав Дикиджи

3. Михаил Терновский

4. Андрей Мозалев

5. Даниил Самсонов

6. Роман Савосин

7. Дмитрий Алиев

8. Николай Угожаев

9. Евгений Семененко

10. Артур Даниелян

11. Петр Гуменник

12. Григорий Федоров

13. Макар Игнатов

14. Иван Попов

15. Матвей Ветлугин

16. Глеб Лутфуллин

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