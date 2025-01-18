«Ботафого» уверен в подписании Вендела. «Зенит» получил предложение по игроку, переговоры продвигаются
Вендел близок к возвращению в Бразилию.
«Ботафого» уверен, что сможет заключить контракт с бразильским полузащитником «Зенита», сообщает Extra.
На этой неделе клуб из Рио-де-Жанейро сделал официальное предложение петербуржцам по Венделу, и переговоры продвинулись в течение прошлой пятницы.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что «Зенит» получил от «Ботафого предложение по Венделу. Сообщалось также, что Вендел может войти в сделку по трансферу вингера Луиса Энрике из «Ботафого».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Extra
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