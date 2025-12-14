Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»

Мостовой: «Краснодар» – главный фаворит за золото РПЛ.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает «Краснодар» главным претендентом на победу в чемпионате России.

Команда Мурада Мусаева с 40 очками занимает первое место после 18 туров. У «Зенита» на один балл меньше.

«Краснодар » – главный фаворит в этом сезоне за золото РПЛ , сейчас они показывают отличный футбол. У них внутри все стабильно, есть костяк команды, который и обеспечивает результат.

Думаю, если «Краснодар» зимой сможет найти подмену Кордобе , то команда будет полностью укомплектована и продолжит борьбу за титул», – сказал Мостовой.