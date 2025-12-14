Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
Мостовой: «Краснодар» – главный фаворит за золото РПЛ.
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает «Краснодар» главным претендентом на победу в чемпионате России.
Команда Мурада Мусаева с 40 очками занимает первое место после 18 туров. У «Зенита» на один балл меньше.
«Краснодар» – главный фаворит в этом сезоне за золото РПЛ, сейчас они показывают отличный футбол. У них внутри все стабильно, есть костяк команды, который и обеспечивает результат.
Думаю, если «Краснодар» зимой сможет найти подмену Кордобе, то команда будет полностью укомплектована и продолжит борьбу за титул», – сказал Мостовой.
Что делать с Хаби Алонсо?30138 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости