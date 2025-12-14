У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
Дьокереш не забивает 5 матчей подряд.
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш не забивает голы и не отдает результативные передачи уже пять игр кряду.
Швед не набрал очков в матче 16-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1). Он был заменен на 81-й минуте.
Всего за «Арсенал» на счету Дьокереша 6 голов в 19 матчах после трансфера за 63,5+10 млн евро из «Спортинга» летом. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, что за «Спортинг» Виктор забил 97 голов за 102 матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
