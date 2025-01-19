Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 600+ передачами в регулярках НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 6-й
Никита Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 600+ передачами в регулярках НХЛ.
Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (5:1).
На счету 31-летнего россиянина стало 68 (21+47) очков в 42 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 941 (341+600) балл в 767 играх.
Кучеров – 2-й игрок в истории «Лайтнинг», достигший отметки 600 передач. На днях это сделал капитан команды Виктор Хедман, сейчас у защитника 601 ассист в 1094 матчах.
В списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ Кучеров вышел на 6-е место, обогнав Алексея Ковалева (599 передач в 1316 играх).
В топ-5 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 823 в 1189), Александр Овечкин (709 в 1456), Сергей Федоров (696 в 1248), Сергей Зубов (619 в 1068) и Павел Дацюк (604 в 953).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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