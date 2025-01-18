Медведев о переходе Вендела в «Ботафого»: «Неправда. До лета никуда не уходит»
Александр Медведев заверил, что Вендел остается в «Зените».
Сегодня появилась информация, что полузащитник близок к переходу в «Ботафого», стороны согласовали трансфер.
«Это неправда. До лета Вендел никуда не уходит», – заявил председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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