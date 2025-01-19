Тарасов сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 26 бросков «Рейнджерс». В серии буллитов «Коламбус» проиграл

Даниил Тарасов сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 26 бросков «Рейнджерс».

Вратарь «Коламбуса » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (0:1 Б).

25-летний россиянин записал в актив матч на ноль (первый за карьеру в лиге), так как не пропустил в основное и дополнительное время.

В серии буллитов Тарасов пропустил один раз после трех попыток «Рейнджерс » – от Винсента Трочека. Он отбил бросок Райлли Смита, а Артемий Панарин попал в штангу.

В текущем сезоне у Даниила 4 победы в 12 играх при 87,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,72.