Тарасов сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 26 бросков «Рейнджерс». В серии буллитов «Коламбус» проиграл
Даниил Тарасов сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 26 бросков «Рейнджерс».
Вратарь «Коламбуса» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (0:1 Б).
25-летний россиянин записал в актив матч на ноль (первый за карьеру в лиге), так как не пропустил в основное и дополнительное время.
В серии буллитов Тарасов пропустил один раз после трех попыток «Рейнджерс» – от Винсента Трочека. Он отбил бросок Райлли Смита, а Артемий Панарин попал в штангу.
В текущем сезоне у Даниила 4 победы в 12 играх при 87,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,72.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем