Экс-министр спорта РФ Колобков: «Читаю заявления Минспорта, хочется еще услышать позицию ОКР. Ах да, забыл – их же теперь один человек возглавляет»
Колобков – олимпийский чемпион по фехтованию – был министром спорта России с 2016-го по 2020 годы.
«Читаю заявления министерства спорта – что ведомство ждет от исполкома МОК конкретизации условий допуска к Олимпиаде-2026 и постоянно находится с ними в коммуникации. Хочется еще услышать позицию нашего олимпийского комитета, чего ожидают они. Ах да, забыл – теперь их же один человек возглавляет.
«Мы взяли курс на нормализацию отношений с международными спортивными организациями», – декларирует новый замминистра. А предыдущий министр спорта Матыцин чем занимался? Усложнял? Работал на создание конфронтации? Хотя, наверное, новому Министерству спорта виднее», – написал Колобков в телеграм-канале.
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