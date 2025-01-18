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Экс-министр спорта РФ Колобков: «Читаю заявления Минспорта, хочется еще услышать позицию ОКР. Ах да, забыл – их же теперь один человек возглавляет»

Павел Колобков прокомментировал заявления Минспорта о допуске к Олимпиаде.

Колобков – олимпийский чемпион по фехтованию – был министром спорта России с 2016-го по 2020 годы.

«Читаю заявления министерства спорта – что ведомство ждет от исполкома МОК конкретизации условий допуска к Олимпиаде-2026 и постоянно находится с ними в коммуникации. Хочется еще услышать позицию нашего олимпийского комитета, чего ожидают они. Ах да, забыл – теперь их же один человек возглавляет.

«Мы взяли курс на нормализацию отношений с международными спортивными организациями», – декларирует новый замминистра. А предыдущий министр спорта Матыцин чем занимался? Усложнял? Работал на создание конфронтации? Хотя, наверное, новому Министерству спорта виднее», – написал Колобков в телеграм-канале.

«Это элемент невербальной дипломатии ОКР с МОК и международными федерациями». Михаил Дегтярев убрал букву Z из названия своего телеграм-канала

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Колобкова
logoМихаил Дегтярев
logoОлег Матыцин
logoПавел Колобков
Министерство спорта России
ОКР
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