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Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) проходит турнир UFC 311, в соглавном бою которого Мераб Двалишвили (19-4) подрался с Умаром Нурмагомедовым (18-1).

Двалишвили победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и сохранил пояс чемпиона легчайшего веса.

Для Нурмагомедова это первое поражение в карьере.

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Отдает гонорары в UFC отцу, не любит кровавые бои и ценит одиночество. Умар – главный интроверт клана Нурмагомедовых

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
легчайший вес
Мераб - Умар
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logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
UFC 311
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