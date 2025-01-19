Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) проходит турнир UFC 311, в соглавном бою которого Мераб Двалишвили (19-4) подрался с Умаром Нурмагомедовым (18-1).
Двалишвили победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и сохранил пояс чемпиона легчайшего веса.
Для Нурмагомедова это первое поражение в карьере.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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