«Зенит» объявил о подписании контракта с Алексеем Шведом
Контракт с 36-летним российским защитником подписан до конца сезона-2024/25.
Швед является четырехкратным чемпионом России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12) в составе ЦСКА, победителем Евролиги (2007/08), двукратным MVP Единой лиги ВТБ (2017, 2019), а также обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года в составе сборной России.
Швед выступал в Лиге ВТБ за «Химки» (2015-2021) и ЦСКА (2009-2012, 2021-2023). Он является лидером по набранным очкам и передачам в истории лиги.
Российский защитник летом 2023 года переехал в Китай, где провел сезон за «Шаньси», набирая 15,9 очка, 9,1 передачи и 5,8 подбора в среднем за матч. В нынешнем сезоне Швед вернулся в китайскую команду и провел пять матчей, но в декабре был отчислен и решил вернуться в Единую лигу ВТБ.
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