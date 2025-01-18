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«Зенит» объявил о подписании контракта с Алексеем Шведом

Алексей Швед стал игроком «Зенита».

Контракт с 36-летним российским защитником подписан до конца сезона-2024/25.

Швед является четырехкратным чемпионом России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12) в составе ЦСКА, победителем Евролиги (2007/08), двукратным MVP Единой лиги ВТБ (2017, 2019), а также обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года в составе сборной России.

Швед выступал в Лиге ВТБ за «Химки» (2015-2021) и ЦСКА (2009-2012, 2021-2023). Он является лидером по набранным очкам и передачам в истории лиги.

Российский защитник летом 2023 года переехал в Китай, где провел сезон за «Шаньси», набирая 15,9 очка, 9,1 передачи и 5,8 подбора в среднем за матч. В нынешнем сезоне Швед вернулся в китайскую команду и провел пять матчей, но в декабре был отчислен и решил вернуться в Единую лигу ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
переходы
logoЗенит
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