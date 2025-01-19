«Наполи» выиграл 6 матчей подряд и лидирует в Серии А. «Аталанта» не побеждает 4 тура и отстала от команды Конте на 7 очков

«Наполи» укрепил свое положение во главе таблицы Серии А.

Команда Антонио Конте одолела «Аталанту» (3:2) в гостях в 22-м туре.

Это ее шестая победа кряду. Ранее были обыграны «Верона», «Фиорентина», «Венеция», «Дженоа» и «Удинезе».

Неаполитанцы набрали 50 очков и лидируют в чемпионате. «Интер » идет вторым, отставая на 6 баллов при двух играх в запасе.

«Аталанта » продлила серию без побед до 5 матчей (в Серии А – до 4). Она занимает третью строчку с 43 очками.

Замыкает четверку «Ювентус » – 37 баллов. Его может обогнать «Лацио », отстающий на 1 очко при игре в запасе.