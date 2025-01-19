«Зенит» покупает вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 35 млн евро

Луис Энрике Андре перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб достиг устной договоренности с «Ботафого » о трансфере 24-летнего вингера за 35 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

Это продажа станет самой дорогой в истории бразильского клуба.

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .