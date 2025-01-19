Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном событии UFC 311
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоялся турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев (27-1) подрался с Ренато Мойкано (20-6-1) за титул в легком весе.
Махачев победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде.
Напомним, изначально соперником Ислама должен был стать Арман Царукян, но он выбыл из-за травмы.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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