Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном событии UFC 311

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоялся турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев (27-1) подрался с Ренато Мойкано (20-6-1) за титул в легком весе.

Махачев победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде.

Напомним, изначально соперником Ислама должен был стать Арман Царукян , но он выбыл из-за травмы.

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