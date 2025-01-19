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Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном событии UFC 311

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоялся турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев (27-1) подрался с Ренато Мойкано (20-6-1) за титул в легком весе.

Махачев победил Мойкано удушающим приемом в первом раунде.

Напомним, изначально соперником Ислама должен был стать Арман Царукян, но он выбыл из-за травмы.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
logoИслам Махачев
logoРенато Мойкано
UFC 311
Махачев - Мойкано
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
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