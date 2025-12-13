Уайта заменили из-за повреждения в 1-м тайме матча с «Вулвс». У защитника «Арсенала» вторая травма в сезоне

Бен Уайт снова травмировался.

Защитник «Арсенала » Бен Уайт заменен в первом тайме матча с «Вулверхэмптоном » в 16-м туре АПЛ (0:0, перерыв) из-за травмы.

Англичанин, вероятно, дернул мышцу во время единоборства с нападающим Хваном Хи Чханом . На поле появился Майлз Льюис-Скелли.

Для Уайта это вторая травма в нынешнем сезоне. Ранее он пропустил почти месяц из-за ушиба.