Уайта заменили из-за повреждения в 1-м тайме матча с «Вулвс». У защитника «Арсенала» вторая травма в сезоне
Бен Уайт снова травмировался.
Защитник «Арсенала» Бен Уайт заменен в первом тайме матча с «Вулверхэмптоном» в 16-м туре АПЛ (0:0, перерыв) из-за травмы.
Англичанин, вероятно, дернул мышцу во время единоборства с нападающим Хваном Хи Чханом. На поле появился Майлз Льюис-Скелли.
Для Уайта это вторая травма в нынешнем сезоне. Ранее он пропустил почти месяц из-за ушиба.
Что делать с Хаби Алонсо?30200 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости