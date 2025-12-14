Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Вулверхэмптоном».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета подвел итоги игры с «Вулверхэмптоном » в 16-м туре АПЛ (2:1).

«Мы испытали облегчение, но вместе с тем пришло четкое понимание того, что побеждать нужно увереннее. Мы должны были прибавить во втором тайме, и, думаю, нам это удалось. Но мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно. Это далеко от необходимого уровня против команды, которая ни разу не била по воротам. Мы рады, что выиграли, но в этом смысле нам, безусловно, нужно прибавлять.

Нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Я знал, что игра будет непростой, но мы усложнили ее тем, что пропустили гол. И это неприемлемо.

Каждый раз, когда ты выигрываешь в Премьер-лиге, ты должен быть счастлив. Но сегодня мы сами усложнили себе задачу, и это главный урок», – сказал Артета.