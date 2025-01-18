Анчелотти о словах Симеоне про «Реал» и судейство: «Высказывания для публики. Весь мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории»

Карло Анчелотти не оценил слова Диего Симеоне о судействе в матчах «Реала».

«Реал» обыграл «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время (5:2), основное время завершилось вничью – 2:2.

В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.

После матча главный тренер «Атлетико» высказался о судейских решениях в этом матче: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются».

– Что думаете о словах Чоло?

– Это вещи, которые говорят для публики. Весь футбольный мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории. Я полагаю, что это заноза для них, – сказал тренер «Реала».