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Анчелотти о словах Симеоне про «Реал» и судейство: «Высказывания для публики. Весь мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории»

Карло Анчелотти не оценил слова Диего Симеоне о судействе в матчах «Реала».

«Реал» обыграл «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании в дополнительное время (5:2), основное время завершилось вничью – 2:2. 

В 1-м тайме главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил после того, как вратарь Андрей Лунин зацепил в штрафной площади полузащитника Виллиота Сведберга.

После матча главный тренер «Атлетико» высказался о судейских решениях в этом матче: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются».

– Что думаете о словах Чоло?

– Это вещи, которые говорят для публики. Весь футбольный мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории. Я полагаю, что это заноза для них, – сказал тренер «Реала».

Опубликовано: Sports
Источник: As
logoДиего Симеоне
logoКарло Анчелотти
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсудьи
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