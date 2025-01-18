Контракт Холанда с «Сити» – крупнейший в истории футбола. Он будет получать почти миллион фунтов в неделю с учетом бонусов, выплат за лояльность и имиджевые права (Daily Mail)
Норвежский форвард ранее продлил контракт с «горожанами» до 2034 года. Сообщалось, что футболист будет получать 500 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов.
Как стало известно в 2022 году, в момент перехода Холанда в «Сити» из дортмундской «Боруссии», зарплата норвежца с учетом всех бонусов составляла около 865 000 фунтов в неделю. Согласно условиям того контракта, 24-летний нападающий получал базовую зарплату, соответствующую уровню ведущих игроков Европы. Однако серия практически гарантированных бонусов, выплат за лояльность и платежей за имиджевые права сделала его самым высокооплачиваемым игроком в Англии.
По информации Daily Mail, новый контракт, в котором отсутствует пункт об отступных, основан на аналогичных принципах и включает повышение зарплаты. Тем не менее общая сумма выплат в неделю все еще не превышает отметку в 1 млн фунтов.
Учитывая срок соглашения, новый контракт Холанда с «Сити» является крупнейшим в истории футбола.
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