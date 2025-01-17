Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Садкова, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Фролова, Яметова выступят на турнире
Петросян, Садкова, Акатьева и Горбачева выступят на чемпионате России по прыжкам.
Чемпионат России по прыжкам
Санкт-Петербург
Женщины
Начало – 14:00 по московскому времени (18 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Старт-лист
4. Анна Фролова
Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге
Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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