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Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Садкова, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Фролова, Яметова выступят на турнире

Петросян, Садкова, Акатьева и Горбачева выступят на чемпионате России по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам

Санкт-Петербург

Женщины

Начало – 14:00 по московскому времени (18 января), прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Старт-лист 

1. Дарья Садкова

2. Софья Акатьева

3. Алина Горбачева

4. Анна Фролова

5. Вероника Яметова

6. Ксения Гущина

7. Аделия Петросян

8. Софья Муравьева

Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСофья Акатьева
Дарья Садкова
Алина Горбачева
Анна Фролова
logoАделия Петросян
logoСофья Муравьева
Вероника Яметова
Ксения Гущина
результаты
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
женское катание
logoсборная России
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