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Нуньес забил три победных гола в гостях после 90-й минуты – это рекорд АПЛ. У Дарвина 7 мячей и 4 ассиста после выхода на замену с 2022 года – больше всех в лиге

Дарвин Нуньес продуктивнее всех в АПЛ выходит на замену.

Сегодня форвард «Ливерпуля» появился на поле на 65-й минуте игры с «Брентфордом» и отметился дублем в добавленное время. Его команда выиграла со счетом 2:0.

Начиная с сезона-2022/23 уругваец после выхода со скамейки забил 7 мячей и сделал 4 голевых паса. За это время ни у кого в чемпионате Англии нет такого количества результативных действий.

Также на счету Нуньеса три победных гола после 90-й минуты на чужом поле. Никому в истории АПЛ не удавалось забить больше.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoДарвин Нуньес
logoЛиверпуль
рекорды
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
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