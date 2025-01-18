Нуньес забил три победных гола в гостях после 90-й минуты – это рекорд АПЛ. У Дарвина 7 мячей и 4 ассиста после выхода на замену с 2022 года – больше всех в лиге
Дарвин Нуньес продуктивнее всех в АПЛ выходит на замену.
Сегодня форвард «Ливерпуля» появился на поле на 65-й минуте игры с «Брентфордом» и отметился дублем в добавленное время. Его команда выиграла со счетом 2:0.
Начиная с сезона-2022/23 уругваец после выхода со скамейки забил 7 мячей и сделал 4 голевых паса. За это время ни у кого в чемпионате Англии нет такого количества результативных действий.
Также на счету Нуньеса три победных гола после 90-й минуты на чужом поле. Никому в истории АПЛ не удавалось забить больше.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем