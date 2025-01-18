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Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Australian Open

Даниил Медведев получил крупный штраф за поведение на Australian Open.

По итогам двух матчей его оштрафовали на 76 тысяч долларов.

10 тысяч он получил за то, что в первом круге разбил ракетку об камеру на сетке.

Еще 66 тысяч – за серию нарушений во втором круге. Там он кинул ракетку в рекламный щит, спорил с судьей, а после матча не пришел на обязательную пресс-конференцию.

Призовые Медведева за выход во второй круг составили 200 тысяч австралийских долларов. А сумма штрафа в переводе на австралийские доллары – примерно 123 тысячи.

У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: ubitennis.net
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