«Аталанта» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Аталанта» примет «Наполи» в 21-м туре Серии А.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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