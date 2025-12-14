«Арсенал» дожал «Вулверхэмптон» – 2:1! Арокодаре сравнял на 90-й, Москера забил в свои на 94-й, у вратаря Джонстона тоже автогол

«Арсенал» одолел «Вулверхэмптон».

«Арсенал » дома одержал победу над «Вулверхэмптоном » (2:1) в 16-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 70-й минуте хозяева открыли счет в матче – мяч после подачи Букайо Сака с углового ударился в дальнюю штангу, потом в спину голкипера Сэма Джонстона и залетел в ворота.

На 90-й минуте форвард гостей Толу Арокодаре головой сравнял счет. На 94-й форвард Габриэл Жезус снова вывел лондонцев вперед, позже гол записали как автогол защитника Ерсона Москеры .

«Арсенал» набрал 36 очков и лидирует в таблице с отрывом в 5 очков от «Ман Сити», у которого игра в запасе. «Вулвс», не одержавшие ни одной победы в сезоне, с двумя баллами занимают 20-е место.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур 13 декабря 20:00, Эмирейтс Арсенал Завершен 2 - 1 Вулверхэмптон Матч окончен 90’ +8’ Агбаду 90’ +6’ Москера Москера

90’ +4’ 90’ Арокодаре

86’ Гомеш Мане Дьокереш Габриэл Жезус 81’ 80’ Крейчи Фер Лопес 80’ Хван Хи Чхан Арьяс Джонстон

70’ 69’ Ларсен Арокодаре 69’ Доэрти Тшатшуа 65’ Доэрти 60’ Хван Хи Чхан Субименди Мерино 58’ Мартинелли Троссард 57’ Эзе Эдегор 57’ 2 тайм Перерыв Уайт Льюис-Скелли 31’ Арсенал Райя, Инкапиэ, Салиба, Тимбер, Уайт, Райс, Субименди, Эзе, Мартинелли, Дьокереш, Сака Запасные: Эдегор, Льюис-Скелли, Нванери, Мерино, Троссард, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Нергор, Мадуэке 1 тайм Вулверхэмптон: Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Меллер Вольф, Крейчи, Андре, Гомес, Доэрти, Хван Хи Чхан, Ларсен Запасные: Хувер, Жозе Са, С. Буэно, Мане, Фер Лопес, Чирева, Арокодаре, Арьяс, Тшатшуа

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ