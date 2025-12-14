Матч окончен
«Арсенал» дожал «Вулверхэмптон» – 2:1! Арокодаре сравнял на 90-й, Москера забил в свои на 94-й, у вратаря Джонстона тоже автогол
«Арсенал» одолел «Вулверхэмптон».
«Арсенал» дома одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в 16-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 70-й минуте хозяева открыли счет в матче – мяч после подачи Букайо Сака с углового ударился в дальнюю штангу, потом в спину голкипера Сэма Джонстона и залетел в ворота.
На 90-й минуте форвард гостей Толу Арокодаре головой сравнял счет. На 94-й форвард Габриэл Жезус снова вывел лондонцев вперед, позже гол записали как автогол защитника Ерсона Москеры.
«Арсенал» набрал 36 очков и лидирует в таблице с отрывом в 5 очков от «Ман Сити», у которого игра в запасе. «Вулвс», не одержавшие ни одной победы в сезоне, с двумя баллами занимают 20-е место.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 20:00, Эмирейтс
Завершен
2 - 1
Что делать с Хаби Алонсо?30192 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости