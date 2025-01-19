Кузьменко забил «Виннипегу» и прервал безголевую серию из 28 матчей, начавшуюся в октябре прошлого года. У него 2+9 в 33 играх в сезоне
Андрей Кузьменко забил «Виннипегу» и прервал безголевую серию из 28 матчей.
Форвард «Калгари» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (3:1), отличившись в большинстве.
На счету 28-летнего россиянина стало 11 (2+9) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».
Серия без заброшенных шайб из 28 матчей завершилась, предыдущий гол был 15 октября прошлого года.
Сегодня Кузьменко (13:29, 1:32 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, а также сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем