Кузьменко забил «Виннипегу» и прервал безголевую серию из 28 матчей, начавшуюся в октябре прошлого года. У него 2+9 в 33 играх в сезоне

Андрей Кузьменко забил «Виннипегу» и прервал безголевую серию из 28 матчей.

Форвард «Калгари » стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (3:1), отличившись в большинстве.

На счету 28-летнего россиянина стало 11 (2+9) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Серия без заброшенных шайб из 28 матчей завершилась, предыдущий гол был 15 октября прошлого года.

Сегодня Кузьменко (13:29, 1:32 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, а также сделал 1 блок и допустил 1 потерю.