НБА. «Детройт» примет «Финикс», «Кливленд» сыграет в гостях с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Находящийся на подъеме «Детройт » примет на своей площадке «Финикс », лидер Восточной конференции «Кливленд » сыграет в гостях с «Миннесотой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.