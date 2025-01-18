Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Коростелев, Ардашев, Тиунов, Семиков, Горбунов выступят в квалификации спринта классикой
18 января лыжники выступят в классическом спринте на Кубке России в Казани.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Казань
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 10:00 по московскому времени, начало финалов – 12:00 по московсокму времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
6. Александр Терентьев
9. Евгений Семяшкин
10. Сергей Ардашев
12. Илья Семиков
14. Антон Тимашов
16. Александр Бакуров
18. Константин Тиунов
21. Егор Митрошин
22. Дмитрий Жуль
23. Сергей Волков
24. Денис Филимонов
25. Ермил Вокуев
26. Павел Соловьев
28. Глеб Ретивых
30. Андрей Краснов
33. Виктор Жуль
34. Илья Трегубов
37. Иван Якимушкин
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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