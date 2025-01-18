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Нуньес сделал дубль за «Ливерпуль» впервые с марта – после 90-й минуты в матче с «Брентфордом»

Дарвин Нуньес сделал дубль за «Ливерпуль» впервые с марта прошлого года.

Нападающий «красных» принес своей команде победу над «Брентфордом» в 22-м туре АПЛ (2:0), отличившись на 1-й и 3-й добавленных ко второму тайму минутах. 

Это первый дубль уругвайского футболиста за клуб с 7 марта 2024 года – тогда Нуньес забил два мяча «Спарте» в Лиге Европы (5:1). 

С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoДарвин Нуньес
logoБрентфорд
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