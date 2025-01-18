Нуньес сделал дубль за «Ливерпуль» впервые с марта – после 90-й минуты в матче с «Брентфордом»
Дарвин Нуньес сделал дубль за «Ливерпуль» впервые с марта прошлого года.
Нападающий «красных» принес своей команде победу над «Брентфордом» в 22-м туре АПЛ (2:0), отличившись на 1-й и 3-й добавленных ко второму тайму минутах.
Это первый дубль уругвайского футболиста за клуб с 7 марта 2024 года – тогда Нуньес забил два мяча «Спарте» в Лиге Европы (5:1).
С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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