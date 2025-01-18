Нуньес сделал дубль за «Ливерпуль» впервые с марта – после 90-й минуты в матче с «Брентфордом»

Дарвин Нуньес сделал дубль за «Ливерпуль» впервые с марта прошлого года.

Нападающий «красных» принес своей команде победу над «Брентфордом » в 22-м туре АПЛ (2:0), отличившись на 1-й и 3-й добавленных ко второму тайму минутах.

Это первый дубль уругвайского футболиста за клуб с 7 марта 2024 года – тогда Нуньес забил два мяча «Спарте» в Лиге Европы (5:1).

С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .