Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»

Арне Слот: не вижу проблем с Салахом, которые нужно урегулировать.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот не считает, что в ситуации с Мохамедом Салахом по-прежнему нужно урегулировать какие-то проблемы.

Напомним, ранее египетский футболист раскритиковал отношение клуба и тренера к себе после того, как он не вошел в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ , забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

После этого Слот не включил Салаха на игру с «Интером» в Лиге чемпионов (1:0). Мохамед вернулся в состав «красных» в матче против «Брайтона » в 16-м туре АПЛ (2:0) – он вышел на замену и отдал результативную передачу на Юго Экитике.

Главный тренер мерсисайдцев ответил на вопрос о том, остались ли еще проблемы, которые нужно урегулировать.

«На мой взгляд, нет проблем, которые нужно урегулировать. Для меня ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком.

Вы разговариваете со своими игроками, если вы чем-то довольны или недовольны. Но нет смысла говорить о том, что произошло после игры с «Лидсом», – сказал Слот.

Слот о Салахе: «Решение включить его в заявку было простым. Наш разговор останется между нами. Он был нужен «Ливерпулю», и именно он отдал передачу на второй гол «Брайтону»