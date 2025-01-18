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Лыжи. Кубок мира. Далквист, Сундлинг, Рибом, Хагстрем, Шистад, Диггинс, Карл пробегут в квалификации классического спринта

18 января на Кубке мира во Франции лыжницы пробегут классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

4-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

Спринт, классический стиль 

Начало квалификации – 14:15 по московскому времени, начало финалов – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

2. Лаура Гиммлер (Германия) 

4. Джесси Диггинс (США) 

6. Виктория Карл (Германия) 

8. Йоханна Хагстрем (Швеция) 

12. Майя Далквист (Швеция) 

17. Мелисса Гал (Франция) 

18. Ане Стенсет (Норвегия) 

20. Хедда Амундсен (Норвегия) 

24. Йонна Сундлинг (Швеция) 

25. Кертту Нисканен (Финляндия) 

27. Рози Бреннан (США)

28. Надин Фендрих (Швейцария) 

29. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) 

30. Эмма Рибом (Швеция) 

31. Эва Уревц (Словения)

34. Моа Ханссон (Швеция) 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДжесси Диггинс
Виктория Карл
logoЙоханна Хагстрем
Лаура Гиммлер
logoМайя Далквист
logoПапа римский Франциск
logoАне Стенсет
logoЙонна Сундлинг
logoКертту Нисканен
Рози Бреннан
logoКристине Ставос Шистад
Надин Фендрих
Эва Уревц
logoЭмма Рибом
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logoсборная США жен
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